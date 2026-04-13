&TEAM9人が本格的なアクションシーンに初挑戦！EPタイトル曲「We on Fire」MV公開

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&TEAMが4月21日にリリースする3rd EP『We on Fire』より、タイトル曲「We on Fire」のMVが公開された。

■ラストコーラス部分はメンバーのKが振付

「We on Fire」のMVでは、&TEAMメンバー全員が本格的なアクションシーンに初挑戦しており、シンクロダンスにも垣間見える驚異的な身体能力を発揮した。パルクールのように障害物を超えるシーンや、9人それぞれの方法で驚異に立ち向かうシーンは思わず息をのむほど臨場感に溢れている。

これまでも何度かMVでアクションに挑戦したメンバーはいたが、今回全員で挑んだ難易度の高い砂の上での初本格アクションは必見。&TEAMならではの一糸乱れぬ完成度の高いパフォーマンスシーンはもちろん、&TEAMがコラボレーションしているHYBEオリジナルストーリー『DARK MOON』の物語が描かれたMVは、まるで1本の映画のように壮大な仕上がりとなった。9人の凛々しい表情と演技力に加え、考察が深まる演出も随所にちりばめられており、何度繰り返し見ても楽しめる要素が詰め込まれている。

なお、本楽曲のラストコーラス部分は、メンバーのKが振付している。

(C)YX LABELS

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

EP『We on Fire』

■関連リンク

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/