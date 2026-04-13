13日10時現在の日経平均株価は前週末比409.90円（-0.72％）安の5万6514.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は532、値下がりは985、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は144.82円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が51.49円、アドテスト <6857>が50.69円、ＳＢＧ <9984>が48.27円、ダイキン <6367>が14.25円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を39.82円押し上げている。次いで安川電 <6506>が11.33円、ＫＤＤＩ <9433>が9.86円、良品計画 <7453>が9.05円、コマツ <6301>が7.74円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、非鉄金属、食料、陸運と続く。値下がり上位には空運、電気・ガス、その他製品が並んでいる。



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