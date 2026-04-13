モデルの滝沢眞規子が、自宅の広々としたガレージで愛犬のトリミングを自らこなす驚きの私生活を披露し、共演者たちを驚愕させた。

【映像】愛犬をトリミングするタキマキ＆激広おしゃれガレージ

ABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』は、滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3人が、ママとしての日常や育児の本音を建前なしで語り合う情報バラエティ番組である。4月12日の放送回では、MC陣の近況報告から意外な私生活の裏側が次々と明かされた。

トークのきっかけは、峯岸みなみが滝沢のYouTubeチャンネルを見て驚いたというエピソードであった。峯岸が「ワンちゃんの毛、自分で切ってるんですか」と尋ねると、滝沢は「うん！」と即答。数年前にAmazonで9800円で購入したカット台を使い続けており、十分に元を取ったと笑いながら語った。犬が動いてしまうためカットは難しいのではないかと心配する峯岸に対し、滝沢は、愛犬が立派に成長して今では全く動かなくなったため、スムーズに作業ができるようになったと説明した。

プロに任せずに自ら行う理由について、滝沢は予約が取りにくいことや費用の高さ、さらに送迎の時間が決められてしまう不自由さを挙げた。加えて、自分好みのデザインに仕上げられる点も魅力だと話し、顔周りも含めた全身のカットを自ら手掛けていることを明かした。たまに失敗して「これ誰きったん？全然可愛くなくなってる（笑）」と自虐することもあるそうだが、基本的には独学でトリミングを楽しんでいる様子。

さらに共演者を驚かせたのは、その作業環境であった。VTRに映し出された広大なスペースに、峯岸と近藤「これはどこの何ですか！？」「これもお家！？」と食いつくと、滝沢は毛が散っても掃除がしやすいガレージであると回答。スタイリッシュな空間に、スタジオからは感嘆の声が上がった。また、愛犬が自ら歩いて浴室へ向かい、専用の浴槽に飛び込んで湯船に浸かる賢い姿も公開された。まるでおじいさんのように寛ぐその様子を見て、3児の母である近藤千尋は「うちの1歳半の子と同じ動きをしている」と、愛犬の人間味溢れる仕草に目を細めていた。