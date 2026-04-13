【GU新作】が優秀ーーーッ！ カジュアルすぎない「注目バックパック」

両手が空いて荷物をしっかり収納できるリュック。便利だけど「カジュアルすぎて大人コーデには合わない」と思っていませんか？ 【GU（ジーユー）】の新作として登場した「バックパック」は、軽やかな素材感とシンプルなデザインで大人コーデにも自然に馴染みます。きれいめスタイルにも合うリュックを探している人はぜひチェックしてみて。

大人コーデになじむバックパック

【GU】「ソフトナイロンバックパック」\2,990（税込）

ハリ感のあるナイロン素材を使用したバックパック。無駄のないミニマルなデザインで、大人コーデにも自然となじむのが魅力です。メイン収納にはA4サイズのノートPCを、サイドポケットには500mlの水筒や折り畳み傘の収納が可能。ガバッと開く巾着仕様の開口部なので、荷物の取り出しもしやすそうです。

コーデの邪魔をしない優秀バックパック

カラバリは先に紹介したオフホワイトのほか、ブラック、グレー、ブルーの全4色。ブラックを選べば全体を引き締めつつ、上品さもキープできそうです。バッグ自体が主張しすぎないため、大人女性のコーデにも違和感なくなじむのがポイント。リュックでもラフに見えないアイテムを探している人にぴったりかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M