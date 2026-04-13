◆米大リーグ ドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・レンジャーズ戦で先発し、４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球で降板し今季初勝利を逃した。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、３登板の防御率は６・２３となった。６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。試合は２―５で敗れ、今季２敗目（０勝）を喫した。

開幕から３登板で１０与四球と制球に苦しんでいるが「技術的にシンプルにうまくいってないだけと思う。そこは単なる実力不足。修正していくしかないと思うので、そこはしっかり向き合って、今の課題はこれから先、自分が苦しい時に助けてくれる引き出しになると思う。気持ちとか、他の要因でかたづけるのは簡単だけれども、技術的なことをやっていくのが大事だと思っている」と自己分析した。

ロバーツ監督は「今日際立っていたのは、彼が失点を最小限に食い止めたことだ。彼が降板した時点でも我々はまだ勝てる位置にいたのは重要だった。試合を制御不能にはさせなかった」と及第点。「効率の悪さについては、今日の彼の球威や６奪三振、空振りの数などを考えれば、もっと長いイニングを投げられるはず。その点については彼と話して、ボールを握ったからには５イニング以上を目指せと発破をかけた。一貫してそれができるようになることが、彼にとっての次のステップだろう。しかし粘り強く、必要な時に投球をまとめるという成長は見られた。それは重要なことだ。四球が散発的だった（連続しなかった）ことは失点を防いだので、その点については誇りに思う」と毎登板で５イニングを投げることを期待した。

初回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えたが、圧巻の３者連続三振でピンチを切り抜けた。すると１回裏には先頭の大谷が、サイ・ヤング賞２度のデグロムから右翼席へ２試合連続の先頭弾となる５号ソロを放った。

１点リードの２回も四球と二塁打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、空振り三振と三邪飛に打ち取ってリードを守った。１点リードの３回は先頭のカーターに初球を右翼席に運ばれて追いつかれた。さらに２死一、二塁でスミスに右前適時打を浴びて勝ち越しを許した。それでも２死満塁ではデュランを一ゴロに打ち取って踏ん張った。４回は１死から四球を与えたが、後続を抑えた。