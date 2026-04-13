女優の奥菜恵（46）が12日、インスタグラムやストーリーズを更新。衝撃的な妖艶ドレス姿を投稿した。

「WEB LEON公開しました」と、大人の女性の美しさに迫るグラビア連載「美しい人」企画に登場したことを報告。ファーがついた大人な雰囲気の黒と白の透け透けドレス姿でソファに座り、ヒップラインや脚線美がスリットからスラリと伸びた。ショートカットのブロンズヘアを整え、鋭い視線も送り「ストーリーにリンク貼り付けましたハート是非、ご覧ください」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「美しさMAX」「圧倒的な美しさ」「深みと潤いが増し増し」「カッコエロい！」「メチャメチャ素敵」「セクシー」「アジアンクールビューティー」などのコメントが寄せられている。

奥菜は広島市出身。92年の13歳時にフジテレビ系ドラマ「パ★テ★オ」で宝田明の娘役で芸能界デビュー。95年には「この悲しみを乗り越えて」で歌手デビュー。96年の舞台「アンネの日記」でゴールデン・アロー賞演劇新人賞を受賞。08年には映画「Shutter」でハリウッドデビュー。プライベートでは、04年1月にIT関連会社サイバーエージェント藤田晋社長と結婚も、05年7月に離婚。09年に一般男性との再婚、妊娠を公表。同年9月に第1子女児出産。11年5月に第2子女児出産。15年に離婚。16年3月、俳優木村了と3度目の結婚。25年に芸能事務所チームルージュエンターテインメントの総合プロデューサー兼取締役副社長就任。身長155センチ。血液型O。