4月13日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

熊本県内は、先週末の晴天から一転して雨の月曜日となりました。現在、県北部では雨が止み、少し日が差している所もありますが、午後は再び広い範囲で雨が降る見込みです。

1週間の天気

火曜日、水曜日も雨が降りやすく、特に火曜日の夕方から水曜日の午前中はしっかりとした雨になりそうです。やっと回復するのは木曜日で、この日は貴重な晴れ間となり洗濯物も外に干せるでしょう。しかし、金曜日から土曜日にかけては再び雨が降る予想で、今週晴れるのは木曜日と日曜日だけになりそうです。

気温は平年より高めで推移

今朝の最低気温は熊本市で14.6℃、阿蘇市乙姫で11.9℃など、各地で5月並みの気温となりました。日中の最高気温は、今日は熊本市で22℃の予想ですが、火曜日は24℃、木曜日と土曜日は25℃の夏日、さらに日曜日は27℃まで上がる見込みです。朝の冷え込みもなく、暖かい一週間となるでしょう。

明子のささやき

今週のようにこの時期に天気がぐずつくことを「菜種梅雨」や、今の時期に合わせて「筍梅雨」と呼ぶこともあります。現在は九州の南に前線が停滞していて、初夏の空気と春の空気の間に前線ができている状態です。先週のような低気圧による雨とは違い、今週は前線が停滞するため、雨の降るタイミングが読みづらい、ぐずついた天気が続きそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。