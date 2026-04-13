◇インターリーグ ドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に逆転負け。連勝が2で止まった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は走塁ミスにより好機をつぶした3回に言及した。

1─2の3回、先頭・コールが中前打で出塁すると、1死から大谷も四球を選び一、二塁の好機をつくった。次打者・タッカーは空振り三振に倒れたもののなおも2死一、二塁で好調・パヘスが打席へ。2ストライクからの3球目で二塁走者・コール、一塁走者・大谷ともにスタートを切った。

パヘスがボール球となった外角スライダーを見送ると、コールは二塁へ帰塁しようとしたが、スタートを切っていた大谷はすでに二塁ベース手前。結局、コールが二、三塁間に挟まれタッチアウトとなり、絶好の得点機がつぶれ、大谷はぼうぜんと二塁付近に立ち尽くした。

試合後、コールはこの場面について「ダブルスチールではなかった。難しい判断だった」と重盗のサインではなかったと説明した。

ロバーツ監督は「もし、もう一度やり直せるなら、あの場面では二塁にとどまっていないといけない」と指摘。「二死で、打席にはおそらくチームで一番熱い打者、少なくとも最も状態のいい打者が立っていたわけだから、ああいう形でランダウンに入ってしまってはいけない。あれはやってはいけないプレーだった」と悔やんだ。