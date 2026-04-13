白石美帆“人生初ビリビリ”に涙「すごいところまで…」
俳優の白石美帆（47）が、13日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に出演。番組名物の「ビリビリ」を食らい、涙ながらにコメントした。
【写真】「ラヴィット！」ポーズで…笑顔を見せる白石美帆
MCの川島明から「初ビリビリ？」と向けられた白石は「人生初です」とポツリ。実際にビリビリを食らうと「いったーい！」と飛び上がった後に、地面に倒れ込んだ。共演者から「泣いてる」と向けられた白石は「こんなに強いの…すごいところまできてましたけど」と涙ながらに話していた。
6年目に突入した同番組では、シーズンレギュラーとして新たに、月曜日に白石、火曜日に高木菜那（※高＝はしごだか）、水曜日にM!LK塩崎太智（※崎＝たつさき）＆曽野舜太、木曜日に風間俊介、金曜日に柳原可奈子が加入した。
【写真】「ラヴィット！」ポーズで…笑顔を見せる白石美帆
MCの川島明から「初ビリビリ？」と向けられた白石は「人生初です」とポツリ。実際にビリビリを食らうと「いったーい！」と飛び上がった後に、地面に倒れ込んだ。共演者から「泣いてる」と向けられた白石は「こんなに強いの…すごいところまできてましたけど」と涙ながらに話していた。
6年目に突入した同番組では、シーズンレギュラーとして新たに、月曜日に白石、火曜日に高木菜那（※高＝はしごだか）、水曜日にM!LK塩崎太智（※崎＝たつさき）＆曽野舜太、木曜日に風間俊介、金曜日に柳原可奈子が加入した。