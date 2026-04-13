【算数クイズ】すっと解けると楽しい！ 「5 □ 6 □ 4 = 34」の空欄に入る記号は？
日々のルーティンで凝り固まった思考をリフレッシュさせる「脳トレ算数クイズ」！
複雑な計算は不要。パズルを解くような柔軟な発想があれば、すぐに正解が導き出せるはずです。
5 □ 6 □ 4 = 34
ヒント：右辺の「34」に注目！ まずは最初の2つの数字で「34」に近い数字を作ってみるのが近道です。
答えを見る
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▼解説
数字の大きさを調整しながら、ぴったりの組み合わせを探しましょう。
5 × 6 = 30
30 ＋ 4 = 34
まずは最初の2つの数字で「34」に近づけるために、掛け算を使います。その後の調整で足し算、引き算のどちらかを使うか考えて計算してみましょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
複雑な計算は不要。パズルを解くような柔軟な発想があれば、すぐに正解が導き出せるはずです。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
5 □ 6 □ 4 = 34
ヒント：右辺の「34」に注目！ まずは最初の2つの数字で「34」に近い数字を作ってみるのが近道です。
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正解：× と ＋正解は「× と ＋」でした。
数字の大きさを調整しながら、ぴったりの組み合わせを探しましょう。
5 × 6 = 30
30 ＋ 4 = 34
まずは最初の2つの数字で「34」に近づけるために、掛け算を使います。その後の調整で足し算、引き算のどちらかを使うか考えて計算してみましょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)