凝り固まった頭をほぐす、大人の脳トレ算数クイズ！パズルを解くような感覚で、記号の組み合わせを考えてみてください。パッとひらめけば数秒で解ける爽快感が魅力です。

写真拡大

日々のルーティンで凝り固まった思考をリフレッシュさせる「脳トレ算数クイズ」！

複雑な計算は不要。パズルを解くような柔軟な発想があれば、すぐに正解が導き出せるはずです。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

5 □ 6 □ 4 = 34

ヒント：右辺の「34」に注目！ まずは最初の2つの数字で「34」に近い数字を作ってみるのが近道です。

答えを見る






正解：× と ＋

正解は「× と ＋」でした。

▼解説
数字の大きさを調整しながら、ぴったりの組み合わせを探しましょう。

5 × 6 = 30
30 ＋ 4 = 34

まずは最初の2つの数字で「34」に近づけるために、掛け算を使います。その後の調整で足し算、引き算のどちらかを使うか考えて計算してみましょう。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)