【兵庫県】自然の中で疲れを癒せる。隠れ家的な湯治所「宝塚・武田尾温泉」の魅力とは？
兵庫県宝塚市の山間、武庫川の渓谷美とともに静かな時間が流れる「宝塚・武田尾温泉」は、江戸時代に発見されたとされる歴史ある温泉地です。
その名称は、豊臣秀吉に仕えていた武将・武田尾直蔵が、落ち武者としてこの地に隠れ住んでいた際、薪拾いの途中に湯を発見したという伝説に由来しています。また、現代文学においては水上勉の小説『櫻守』の舞台にもなり、風情ある景色が多くの人々を魅了してきました。
泉質は、関西地方では非常に珍しいラドンを含有する「単純弱放射能温泉（ラジウム泉）」です。自然治癒力や免疫力の向上に役立つとされており、神経痛、疲労回復などへの効能が期待されています。
大阪や神戸といった大都市から電車で短時間というアクセスの良さを持ちながら、一歩踏み入れれば山深い大自然に包まれる魅力は、今も変わらず多くの旅行者を癒やし続けています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
その名称は、豊臣秀吉に仕えていた武将・武田尾直蔵が、落ち武者としてこの地に隠れ住んでいた際、薪拾いの途中に湯を発見したという伝説に由来しています。また、現代文学においては水上勉の小説『櫻守』の舞台にもなり、風情ある景色が多くの人々を魅了してきました。
大阪や神戸といった大都市から電車で短時間というアクセスの良さを持ちながら、一歩踏み入れれば山深い大自然に包まれる魅力は、今も変わらず多くの旅行者を癒やし続けています。
「宝塚・武田尾温泉」周辺には何がある？宝塚・武田尾温泉の周辺は、自然散策と観光を同時に楽しめるアクティビティが充実しています。特に有名なのが「JR福知山線の廃線敷ハイキングコース」です 。旧線路跡を歩きながら、当時のトンネルや鉄橋を渡るスリルと渓谷の絶景を堪能できるため、新緑や紅葉の季節には絶好のレジャースポットとなります。
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