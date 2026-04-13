2026年4月6日、台湾メディアの青年日報は、台湾のコンテンツ配信企業が「ニワトリファイター」「MAO」を筆頭に新たな活力を注入していると報じた。

記事は、「台湾のアニメ関連のコンテンツ配信企業・Medialink Taiwan（羚邦）による4月の新作アニメ枠が到来し、多彩な題材と鮮明な作風を持つ作品が続々と公開されている。注目作には、桜谷シュウ氏の漫画が原作の『ニワトリファイター』や『MAO』『ドロヘドロ』Season2、そして『あかね噺（ばなし）』などが含まれる。豊富なラインナップは日本アニメ産業の創造力を示し、新シーズンのアニメ市場に新たな活力をもたらしている」と伝えた。

その上で、「異色のヒーロー作品『ニワトリファイター』は、その強烈な設定で注目を集めている。物語は、巨大な『鬼獣』が突如として日本に現れ、都市と人類に壊滅的な脅威をもたらすところから始まる。それに立ち向かうのが一羽の白い雄鶏・ケイジである。圧倒的なスピードと迫力で敵を打ち倒すが、その戦いの裏には妹を殺した犯人を探すという動機が隠されている。荒唐無稽さと熱血要素を融合させ、三宅健太、本多真梨子、井澤詩織ら声優陣の演技、そしてアニメ制作会社・サンジゲンによって作品が支えられている」と述べた。

そして、「期待作『MAO』は、漫画界の巨匠・高橋留美子氏の原作をアニメ化した作品。幼少期の事故を生き延びた少女・黄葉菜花（きばなのか）が、数年後にその現場へ戻ったことで大正時代へと迷いこみ、陰陽師の少年・摩緒（まお）とともに運命の謎に挑む物語だ。タイムスリップと妖怪を題材に、梶裕貴と川井田夏海が主演を務め、サンライズが制作を担当することで、和風ファンタジーの魅力を色濃く表現している」と評した。

また、「ダークファンタジー作品『ドロヘドロ』Season2は、前作の世界観を引き継ぎ、魔法使いに蹂躙（じゅうりん）された『ホール』の世界と、トカゲ頭の主人公・カイマンが自身の姿と記憶、真実を追い求める過酷な旅を描く。また、科学冒険作品『Dr．STONE SCIENCE FUTURE』第4期第3クールでは、石神千空（いしがみせんくう）たちが謎の敵・ホワイマンを阻止するため、月へ向かう壮大な計画を進め、科学と熱血を新たな段階へと押し上げている」と言及した。

さらに、「『あかね噺』は日本の伝統芸能である落語に焦点を当て、少女が夢を追い成長する姿を描いた物語。『黒猫と魔女の教室』は魔法学園を舞台にした青春冒険を展開し、『リィンカーネーションの花弁』は歴史上の偉人の能力を軸にした異能バトルを描く。『ガンバレ！中村くん！！』や『カナン様はあくまでチョロい』は、青春恋愛とコメディーを通して初々しくコミカルな学園物語だ」と説明した。

続いて、「人気ゲーム原作の『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、配信者の心理的プレッシャーや人間の葛藤を描き出す。『ゴーストコンサート : missing Songs』は歌が禁じられた未来世界を舞台に『グレートゴースト』と呼ばれる歴史上の偉人たちに出会うSF音楽ファンタジーで、『左ききのエレン』と『淡島百景』はそれぞれ芸術創作と舞台の夢をテーマに、青春と成長、群像劇を描いている」と紹介した。

そのほか、「『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、心の距離が離れていた実の姉妹がそれぞれ魔法の力を授かるところから物語が始まる。誰にも秘密を明かさなければ1年間だけ憧れの大人の姿に変身できるという条件で、2人はお互いが実の姉妹であることを知らないままアイドル活動を通して絆を取り戻していく」とした。

そして、「ファンタジー・冒険系では、『魔魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』が魔物を食べることで力を得る逆転人生を描き、『大賢者リドルの時間逆行』は時間逆行を軸に壮大な復讐劇を展開する。『百鬼夜行抄』は妖怪と人間の交錯する物語を引き継ぎ、『クジマ歌えば家ほろろ』は人とも鳥ともつかぬ不思議な存在が家庭に入り込むことで生まれる温かな日常を描く。軽快なコメディー作品である『よわよわ先生』は学園コメディー。『霧尾ファンクラブ』は女子高生の熱烈な片思いを描き、『キルアオ』は中年の殺し屋が中学生に転生するという奇抜な設定で、笑いに満ちた学園生活を描いている」と伝えた。（翻訳・編集/岩田）