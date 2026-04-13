Snow Man目黒蓮（29）が出演し話題を呼んだ22年10月期のフジテレビドラマ「silent」などをてがけたフジテレビの村瀬健プロデューサー（52）が13日までにXを更新。体調不良から再起し、新しい連続ドラマの制作を始めたと明かした。

村瀬氏は「silent」の他、目黒が同局系月9ドラマに初主演した24年7月期の「海のはじまり」もプロデュースしたことでしられる。路傍に咲く花の写真を投稿し「ご報告です。連ドラやります。『海のはじまり』以降、体調を崩したこともあり長らく休ませて頂いてきたのですが、このたび新しい連続ドラマをやらせて頂くことになりました。皆さんの元に届けられるのは少し先になるのですが、その日に向けて動き始めています」と記した。

「ようやくやりたいこと、やるべきことが見つかりました。休んでいる間に頂いた多くの温かいメッセージから大きな力を貰いました。本当に、本当に、ありがとうございました」と作品のファンに感謝。「もしも僕の作品を待っていてくださった方がいるのであれば、その方の期待に応える作品に、絶対にしたいと思います。作り始めたらまたきっと弱音を吐いたり立ち止まったりすることが多々あると思います。でも僕には一緒に走ってくれる仲間がいてくれるので、みんなで新しい冒険に漕ぎ出そうと思います」と決意をつづった。

そして「まだ見たことのない場所がきっとあるはずです。その場所に辿り着けるように、精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。