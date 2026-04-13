【ダウンスイングの勘違い】ダウンの途中でフェースが開くからスライスが出るワケ【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【ダウンスイングの勘違い3 ダウンでのフェース向き】ダウンの途中でフェースが開くからスライスが出る

ハーフウェイダウンでのフェース向きをチェック

アイアンでスライスが出る人もいると思いますが、そういう人のスイングを見ると、ハーフウェイダウンでフェースが開いているケースがあります。この時点でフェースが開いていると、ほぼスライス決定ですし、それを嫌がって無理にフェースを返すと左に引っかけることもあります。

そうなるのを防ぐためには、ダウンで右の手のひらが下を向くようにし（これをパームダウンといいます）、ハーフウェイダウンでは、フェース面がボール方向を指すようにすることが大事です。

これがアマ！エラーNG：ハーフウェイダウンで右手のひらが上を向き、フェースが開いている

右手のひらが上を向く

右の手のひらが上を向いている状態だとフェースが開く

【check】

ハーフウェイダウンでフェースが開いた状態だと、無理に返さない限りフェースは閉じず、コスリ球になってスライスが出やすい

これがプロ！対策OK：ダウンではパームダウンを意識してフェースをボールの方に向ける

肩と腰とシャフトのラインが地面と平行になったとき、右手のひらが地面を向くように

【Point】切り返したらすぐに右手のひらを下に向け始めよう

【check】

インから下ろしているのにボールが右に出てスライスする人は、パームダウンを強く意識してスイングしよう

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹