今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月13日（月）〜4月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、いろいろなことにトキメキを感じるようです。急に勉強がしたくなったり、新しいことに挑戦したくなったりする場合もありそう。ネットなどを活用しながら、自分に合うものを見つけていきましょう。恋愛面は今後のことについて話し合うなど、何か転機になることが起こるかも。自分の思いに素直になると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
慌てないことが開運ポイント。待てば解決するようです。どっしり構えるようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、いろいろなことにトキメキを感じるようです。急に勉強がしたくなったり、新しいことに挑戦したくなったりする場合もありそう。ネットなどを活用しながら、自分に合うものを見つけていきましょう。恋愛面は今後のことについて話し合うなど、何か転機になることが起こるかも。自分の思いに素直になると良いでしょう。
慌てないことが開運ポイント。待てば解決するようです。どっしり構えるようにしましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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