バリュエンスホールディングス<9270.T>がカイ気配を切り上げている。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから７０億円増額の１０６０億円（前期比２４．９％増）、最終利益予想は１１億円増額の３０億円（同４．４倍）に引き上げた。期末一括配当予想は１５円増額の４５円（前期比３５円増配）に修正しており、これらを好感した買いが入った。



１２～２月期に関して、小売のハイシーズンに向けた潤沢な在庫確保を実現したほか、仕入れも好調に推移し、国内の店舗・ＥＣ売上高が拡大した。２月中間期の売上高は５１９億７０００万円（前年同期比２７．３％増）、最終利益は２２億５２００億円（同７．９倍）となった。



出所：MINKABU PRESS