ダイト<4577.T>が３日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を３０億円から３３億円（前期比２６．０％増）へ、純利益を２３億円から２５億円（同３１．０％増）へ上方修正したことが好感されている。



顧客サイドの在庫調整や中国市場での販売戦略の変更などにより売上高は５２５億円から５１０億円（同０．７％増）へ下方修正したが、売上構成に占める製剤比率の上昇が利益を押し上げる。また、ポートフォリオマネジメントの一環としての開発計画の見直しや生物学的同等性試験の期ずれにより研究開発費が下振れる見通しのほか、会計基準の変更に伴い減価償却費が想定を下回ることなども寄与する。



同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高３６７億３２００万円（前年同期比０．３％増）、営業利益２７億５１００万円（同４７．２％増）、純利益２２億６７００万円（同８６．２％増）だった。抗アレルギー剤原薬の増加に対して、止血剤・抗凝固薬原薬が減少し原薬全体では減収となったものの、製剤はＧｘ製品及びＯＴＣ製品が増加し原薬のマイナス分をカバーした。



出所：MINKABU PRESS