安川電が７連騰、ＡＩ・半導体関連分野中心に受注好調で今期最終益は３３％増へ

安川電機<6506.T>が７日続伸している。前週末１０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５８００億円（前期比７．０％増）、最終利益予想は４７０億円（同３３．４％増）を見込む。年間配当予想は中間・期末各３６円の合計７２円（前期実績は６８円）としており、これらを好感した買いが優勢になっている。ＡＩ・半導体関連分野を中心に、足もとで受注が好調に推移していることなどを踏まえた。



２６年２月期第４四半期（２５年１２月～２６年２月）の受注額は前年同期比２０％増、前四半期比１０％増だった。想定為替レートは１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１７０円、１人民元＝２０円５０銭とする。なお、２６年２月期は売上高が５４２１億２２００万円（前の期比０．８％増）、最終利益が３５２億４０００万円（同３８．２％減）だった。ロボットセグメントが大口案件の影響を受け増収減益となったなか、前期に煙台東星磁性材料株式の一部譲渡に伴う株式譲渡益及び残存株式の再評価益を計上した反動があった。



出所：MINKABU PRESS