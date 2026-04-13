ＳＵＭＩＮＯＥ<3501.T>が続落している。前週末１０日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を３１億円から２２億円（前期比２６．７％減）へ、最終利益を１５億円から４億円（同４０．３％減）へ下方修正し、あわせて期末配当予想を２１円５０銭から１８円５０銭（年４０円）へ引き下げたことが嫌気されている。



足もとでインテリア事業、自動車・車両内装事業がほぼ想定通りに推移していることから、売上高を１０５０億円から１０６０億円（前期比１．２％増）へ上方修正した。一方の利益面は北中米拠点での自動車メーカーの生産計画の変動や、新たな得意先からの受注増加に伴う生産効率の悪化などに加えて、中東情勢に伴う原材料価格の急激な上昇により適切な価格転嫁が間に合わないことなどが利益を押し下げる見通し。更に、法人税等の計上が計画を上回ったことも響くとしている。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高７９０億９１００万円（前年同期比３．１％増）、営業利益１３億１５００万円（同１１．８％減）、最終損益３０００万円の赤字（前年同期８５００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS