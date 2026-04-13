ＡＫＩＢＡホールディングス<6840.T>が一時ストップ高まで買われた。同社は１０日、グループのバディネットがテスホールディングス<5074.T>子会社のテス・エンジニアリングと蓄電所開発事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。



テス・エンジニアリングが保有する顧客ネットワーク・事業開発ノウハウ・エンジニアリング力と、バディネットが持つ全国規模の施工力・施工ノウハウ・現場対応技術力を融合。これにより、蓄電所プロジェクトにおける計画・開発から現場実装までをカバーする事業推進体制を構築するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS