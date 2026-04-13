13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比4.7％減の710億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.6％減の538億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が新高値。ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> など14銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が9.00％高、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> が6.34％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が5.34％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.31％高、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> が5.10％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> は5.42％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は4.75％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> は4.14％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は3.82％安と大幅に下落している。



日経平均株価が175円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金331億300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金281億3900万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が68億8000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億3600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億7000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が15億4600万円の売買代金となっている。



株探ニュース