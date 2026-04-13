―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　和田興産 <8931>
　26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比11.6％減の39.8億円になり、27年2月期も前期比24.7％減の30億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3192> 白鳩 　　　　　東Ｓ 　 -22.08 　　4/10　　　1Q　　　　　－
<7373> アイドマＨＤ 　東Ｇ 　 -21.88 　　4/10　　上期　　　　1.41
<8931> 和田興産 　　　東Ｓ 　 -13.95 　　4/10　本決算　　　-24.66
<3280> エストラスト 　東Ｓ 　 -11.55 　　4/10　本決算　　　-28.64
<7360> オンデック 　　東Ｇ　　 -9.15 　　4/10　　　1Q　　　　赤拡

<2164> 地域新聞社 　　東Ｓ　　 -6.40 　　4/10　　上期　　　　赤転
<9326> 関通ＨＤ 　　　東Ｇ　　 -6.33 　　4/10　本決算　　　 43.51
<4370> モビルス 　　　東Ｇ　　 -5.40 　　4/10　　上期　　　　赤転
<8244> 近鉄百 　　　　東Ｓ　　 -5.10 　　4/10　本決算　　　-21.37
<3647> アスリナ 　　　東Ｓ　　 -4.67 　　4/10　　上期　　　　赤拡

<9647> 協和コンサル 　東Ｓ　　 -4.22 　　4/10　　　1Q　　　 21.03
<2735> ワッツ 　　　　東Ｓ　　 -3.67 　　4/10　　上期　　　　3.35
<9313> 丸八倉 　　　　東Ｓ　　 -3.14 　　4/10　　　1Q　　　　1.32
<3627> テクミラ 　　　東Ｓ　　 -3.02 　　4/10　本決算　　　222.58
<6489> 前沢工業 　　　東Ｓ　　 -2.76 　　4/10　　　3Q　　　 16.93

<4992> 北興化 　　　　東Ｓ　　 -2.62 　　4/10　　　1Q　　　 19.65
<8166> タカキュー 　　東Ｓ　　 -2.47 　　4/10　本決算　　　 49.25
<5129> ＦＩＸＥＲ 　　東Ｇ　　 -2.12 　　4/10　　上期　　　　赤拡
<8908> 毎コムネット 　東Ｓ　　 -1.30 　　4/10　　　3Q　　　 93.78
<7487> 小津産業 　　　東Ｓ　　 -1.01 　　4/10　　　3Q　　　 21.11

<4361> 川口化 　　　　東Ｓ　　 -0.99 　　4/10　　　1Q　　　 14.47
<9835> ジュンテン 　　東Ｓ　　 -0.78 　　4/10　本決算　　　 44.23
<7427> エコーＴＤ 　　東Ｓ　　 -0.68 　　4/10　本決算　　　　3.61
<7514> ヒマラヤ 　　　東Ｓ　　 -0.47 　　4/10　　上期　　　　赤転
<7879> ノダ 　　　　　東Ｓ　　 -0.45 　　4/10　　　1Q　　　　赤拡

<7673> ダイコー通産 　東Ｓ　　 -0.29 　　4/10　　　3Q　　　 13.59
<3815> メディア工房 　東Ｇ　　 -0.22 　　4/10　　上期　　　　赤拡
<3454> Ｆブラザーズ 　東Ｓ　　 -0.08 　　4/10　　　1Q　　　275.29

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース