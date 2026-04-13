決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アイドマＨＤ、前沢工業、アスリナ (4月10日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 和田興産 <8931>
26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比11.6％減の39.8億円になり、27年2月期も前期比24.7％減の30億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3192> 白鳩 東Ｓ -22.08 4/10 1Q －
<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ -21.88 4/10 上期 1.41
<8931> 和田興産 東Ｓ -13.95 4/10 本決算 -24.66
<3280> エストラスト 東Ｓ -11.55 4/10 本決算 -28.64
<7360> オンデック 東Ｇ -9.15 4/10 1Q 赤拡
<2164> 地域新聞社 東Ｓ -6.40 4/10 上期 赤転
<9326> 関通ＨＤ 東Ｇ -6.33 4/10 本決算 43.51
<4370> モビルス 東Ｇ -5.40 4/10 上期 赤転
<8244> 近鉄百 東Ｓ -5.10 4/10 本決算 -21.37
<3647> アスリナ 東Ｓ -4.67 4/10 上期 赤拡
<9647> 協和コンサル 東Ｓ -4.22 4/10 1Q 21.03
<2735> ワッツ 東Ｓ -3.67 4/10 上期 3.35
<9313> 丸八倉 東Ｓ -3.14 4/10 1Q 1.32
<3627> テクミラ 東Ｓ -3.02 4/10 本決算 222.58
<6489> 前沢工業 東Ｓ -2.76 4/10 3Q 16.93
<4992> 北興化 東Ｓ -2.62 4/10 1Q 19.65
<8166> タカキュー 東Ｓ -2.47 4/10 本決算 49.25
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -2.12 4/10 上期 赤拡
<8908> 毎コムネット 東Ｓ -1.30 4/10 3Q 93.78
<7487> 小津産業 東Ｓ -1.01 4/10 3Q 21.11
<4361> 川口化 東Ｓ -0.99 4/10 1Q 14.47
<9835> ジュンテン 東Ｓ -0.78 4/10 本決算 44.23
<7427> エコーＴＤ 東Ｓ -0.68 4/10 本決算 3.61
<7514> ヒマラヤ 東Ｓ -0.47 4/10 上期 赤転
<7879> ノダ 東Ｓ -0.45 4/10 1Q 赤拡
<7673> ダイコー通産 東Ｓ -0.29 4/10 3Q 13.59
<3815> メディア工房 東Ｇ -0.22 4/10 上期 赤拡
<3454> Ｆブラザーズ 東Ｓ -0.08 4/10 1Q 275.29
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 和田興産 <8931>
26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比11.6％減の39.8億円になり、27年2月期も前期比24.7％減の30億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3192> 白鳩 東Ｓ -22.08 4/10 1Q －
<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ -21.88 4/10 上期 1.41
<8931> 和田興産 東Ｓ -13.95 4/10 本決算 -24.66
<3280> エストラスト 東Ｓ -11.55 4/10 本決算 -28.64
<7360> オンデック 東Ｇ -9.15 4/10 1Q 赤拡
<2164> 地域新聞社 東Ｓ -6.40 4/10 上期 赤転
<9326> 関通ＨＤ 東Ｇ -6.33 4/10 本決算 43.51
<4370> モビルス 東Ｇ -5.40 4/10 上期 赤転
<8244> 近鉄百 東Ｓ -5.10 4/10 本決算 -21.37
<3647> アスリナ 東Ｓ -4.67 4/10 上期 赤拡
<9647> 協和コンサル 東Ｓ -4.22 4/10 1Q 21.03
<2735> ワッツ 東Ｓ -3.67 4/10 上期 3.35
<9313> 丸八倉 東Ｓ -3.14 4/10 1Q 1.32
<3627> テクミラ 東Ｓ -3.02 4/10 本決算 222.58
<6489> 前沢工業 東Ｓ -2.76 4/10 3Q 16.93
<4992> 北興化 東Ｓ -2.62 4/10 1Q 19.65
<8166> タカキュー 東Ｓ -2.47 4/10 本決算 49.25
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -2.12 4/10 上期 赤拡
<8908> 毎コムネット 東Ｓ -1.30 4/10 3Q 93.78
<7487> 小津産業 東Ｓ -1.01 4/10 3Q 21.11
<4361> 川口化 東Ｓ -0.99 4/10 1Q 14.47
<9835> ジュンテン 東Ｓ -0.78 4/10 本決算 44.23
<7427> エコーＴＤ 東Ｓ -0.68 4/10 本決算 3.61
<7514> ヒマラヤ 東Ｓ -0.47 4/10 上期 赤転
<7879> ノダ 東Ｓ -0.45 4/10 1Q 赤拡
<7673> ダイコー通産 東Ｓ -0.29 4/10 3Q 13.59
<3815> メディア工房 東Ｇ -0.22 4/10 上期 赤拡
<3454> Ｆブラザーズ 東Ｓ -0.08 4/10 1Q 275.29
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース