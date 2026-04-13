―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3560> ほぼ日 　　　　東Ｓ 　 +16.99 　　4/10　　上期　　　 65.22
<5341> アサヒエイト 　東Ｓ 　 +13.90 　　4/10　　　1Q　　　　赤拡
<2999> ホームポジ 　　東Ｓ 　 +12.77 　　4/10　　上期　　　288.42
<6668> ＡＤプラズマ 　東Ｓ 　 +10.23 　　4/10　　上期　　　-22.58
<4735> 京進 　　　　　東Ｓ　　 +8.06 　　4/10　本決算　　　　　－

<7811> 中本パックス 　東Ｓ　　 +5.92 　　4/10　本決算　　　 12.97
<5900> ダイケン 　　　東Ｓ　　 +5.34 　　4/10　本決算　　　 91.80
<7219> ＨＫＳ 　　　　東Ｓ　　 +2.99 　　4/10　　上期　　　 33.33
<4673> 川崎地質 　　　東Ｓ　　 +2.01 　　4/10　　　1Q　　　850.70
<6555> ＭＳコンサル 　東Ｓ　　 +2.01 　　4/10　本決算　　　 40.24

<2747> 北雄ラッキー 　東Ｓ　　 +1.63 　　4/10　本決算　　　 44.14
<137A> ココリブ 　　　東Ｇ　　 +1.53 　　4/10　　　3Q　　　-19.14
<8247> 大和デ 　　　　東Ｓ　　 +1.44 　　4/10　本決算　　　-17.13
<8127> ヤマトインタ 　東Ｓ　　 +1.33 　　4/10　　上期　　　-68.93
<5271> トーヨアサノ 　東Ｓ　　 +1.28 　　4/10　本決算　　 1578.57

<4076> シイエヌエス 　東Ｇ　　 +1.05 　　4/10　　　3Q　　　 28.96
<428A> サイプレス 　　東Ｓ　　 +0.68 　　4/10　　上期　　　 16.73
<2872> セイヒョー 　　東Ｓ　　 +0.66 　　4/10　本決算　　　133.33
<8260> 井筒屋 　　　　東Ｓ　　 +0.64 　　4/10　本決算　　　　5.93
<5982> マルゼン 　　　東Ｓ　　 +0.50 　　4/10　本決算　　　　0.80

<3550> ＡＴＡＯ 　　　東Ｇ　　 +0.44 　　4/10　本決算　　　 37.86
<4760> ＡＬＰＨＡ 　　東Ｓ　　 +0.30 　　4/10　　上期　　　 16.79
<3063> Ｊグループ 　　東Ｇ　　 +0.24 　　4/10　本決算　　　　4.82
<2769> ヴィレッジＶ 　東Ｓ　　 +0.21 　　4/10　　　3Q　　　　黒転
<7501> ティムコ 　　　東Ｓ　　 +0.15 　　4/10　　　1Q　　　　赤縮

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース