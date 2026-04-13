決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＡＤプラズマ、サイプレス、川崎地質 (4月10日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3560> ほぼ日 東Ｓ +16.99 4/10 上期 65.22
<5341> アサヒエイト 東Ｓ +13.90 4/10 1Q 赤拡
<2999> ホームポジ 東Ｓ +12.77 4/10 上期 288.42
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ +10.23 4/10 上期 -22.58
<4735> 京進 東Ｓ +8.06 4/10 本決算 －
<7811> 中本パックス 東Ｓ +5.92 4/10 本決算 12.97
<5900> ダイケン 東Ｓ +5.34 4/10 本決算 91.80
<7219> ＨＫＳ 東Ｓ +2.99 4/10 上期 33.33
<4673> 川崎地質 東Ｓ +2.01 4/10 1Q 850.70
<6555> ＭＳコンサル 東Ｓ +2.01 4/10 本決算 40.24
<2747> 北雄ラッキー 東Ｓ +1.63 4/10 本決算 44.14
<137A> ココリブ 東Ｇ +1.53 4/10 3Q -19.14
<8247> 大和デ 東Ｓ +1.44 4/10 本決算 -17.13
<8127> ヤマトインタ 東Ｓ +1.33 4/10 上期 -68.93
<5271> トーヨアサノ 東Ｓ +1.28 4/10 本決算 1578.57
<4076> シイエヌエス 東Ｇ +1.05 4/10 3Q 28.96
<428A> サイプレス 東Ｓ +0.68 4/10 上期 16.73
<2872> セイヒョー 東Ｓ +0.66 4/10 本決算 133.33
<8260> 井筒屋 東Ｓ +0.64 4/10 本決算 5.93
<5982> マルゼン 東Ｓ +0.50 4/10 本決算 0.80
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ +0.44 4/10 本決算 37.86
<4760> ＡＬＰＨＡ 東Ｓ +0.30 4/10 上期 16.79
<3063> Ｊグループ 東Ｇ +0.24 4/10 本決算 4.82
<2769> ヴィレッジＶ 東Ｓ +0.21 4/10 3Q 黒転
<7501> ティムコ 東Ｓ +0.15 4/10 1Q 赤縮
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3560> ほぼ日 東Ｓ +16.99 4/10 上期 65.22
<5341> アサヒエイト 東Ｓ +13.90 4/10 1Q 赤拡
<2999> ホームポジ 東Ｓ +12.77 4/10 上期 288.42
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ +10.23 4/10 上期 -22.58
<4735> 京進 東Ｓ +8.06 4/10 本決算 －
<7811> 中本パックス 東Ｓ +5.92 4/10 本決算 12.97
<5900> ダイケン 東Ｓ +5.34 4/10 本決算 91.80
<7219> ＨＫＳ 東Ｓ +2.99 4/10 上期 33.33
<4673> 川崎地質 東Ｓ +2.01 4/10 1Q 850.70
<6555> ＭＳコンサル 東Ｓ +2.01 4/10 本決算 40.24
<2747> 北雄ラッキー 東Ｓ +1.63 4/10 本決算 44.14
<137A> ココリブ 東Ｇ +1.53 4/10 3Q -19.14
<8247> 大和デ 東Ｓ +1.44 4/10 本決算 -17.13
<8127> ヤマトインタ 東Ｓ +1.33 4/10 上期 -68.93
<5271> トーヨアサノ 東Ｓ +1.28 4/10 本決算 1578.57
<4076> シイエヌエス 東Ｇ +1.05 4/10 3Q 28.96
<428A> サイプレス 東Ｓ +0.68 4/10 上期 16.73
<2872> セイヒョー 東Ｓ +0.66 4/10 本決算 133.33
<8260> 井筒屋 東Ｓ +0.64 4/10 本決算 5.93
<5982> マルゼン 東Ｓ +0.50 4/10 本決算 0.80
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ +0.44 4/10 本決算 37.86
<4760> ＡＬＰＨＡ 東Ｓ +0.30 4/10 上期 16.79
<3063> Ｊグループ 東Ｇ +0.24 4/10 本決算 4.82
<2769> ヴィレッジＶ 東Ｓ +0.21 4/10 3Q 黒転
<7501> ティムコ 東Ｓ +0.15 4/10 1Q 赤縮
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース