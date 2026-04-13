―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.5 ＳＭＩＮＯＥ <3501>

26年5月期の連結最終利益を従来予想の15億円→4億円(前期は6.6億円)に73.3％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<1419> タマホーム 東Ｐ -11.84 4/10 3Q 赤縮

<4443> Ｓａｎｓａｎ 東Ｐ -9.18 4/10 3Q 220.23

<2791> 大黒天 東Ｐ -8.22 4/10 3Q -42.04

<6289> 技研製 東Ｐ -7.66 4/10 上期 20.22

<3501> ＳＭＩＮＯＥ 東Ｐ -6.34 4/10 3Q 48.49



<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -4.27 4/10 上期 -1.43

<3201> ニッケ 東Ｐ -4.22 4/10 1Q 6.76

<9974> ベルク 東Ｐ -2.72 4/10 本決算 5.13

<2742> ハローズ 東Ｐ -2.68 4/10 本決算 0.11

<8185> チヨダ 東Ｐ -2.29 4/10 本決算 12.73



<3048> ビックカメラ 東Ｐ -2.19 4/10 上期 22.65

<7725> インターアク 東Ｐ -1.82 4/10 3Q -37.49

<4577> ダイト 東Ｐ -1.82 4/10 3Q 46.29

<4668> 明光ネット 東Ｐ -1.25 4/10 上期 0.78

<8200> リンガハット 東Ｐ -0.39 4/10 本決算 27.66



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース