―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　ＳＭＩＮＯＥ <3501>
　26年5月期の連結最終利益を従来予想の15億円→4億円(前期は6.6億円)に73.3％下方修正し、一転して40.2％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<1419> タマホーム 　　東Ｐ 　 -11.84 　　4/10　　　3Q　　　　赤縮
<4443> Ｓａｎｓａｎ 　東Ｐ　　 -9.18 　　4/10　　　3Q　　　220.23
<2791> 大黒天 　　　　東Ｐ　　 -8.22 　　4/10　　　3Q　　　-42.04
<6289> 技研製 　　　　東Ｐ　　 -7.66 　　4/10　　上期　　　 20.22
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 　東Ｐ　　 -6.34 　　4/10　　　3Q　　　 48.49

<2157> コシダカＨＤ 　東Ｐ　　 -4.27 　　4/10　　上期　　　 -1.43
<3201> ニッケ 　　　　東Ｐ　　 -4.22 　　4/10　　　1Q　　　　6.76
<9974> ベルク 　　　　東Ｐ　　 -2.72 　　4/10　本決算　　　　5.13
<2742> ハローズ 　　　東Ｐ　　 -2.68 　　4/10　本決算　　　　0.11
<8185> チヨダ 　　　　東Ｐ　　 -2.29 　　4/10　本決算　　　 12.73

<3048> ビックカメラ 　東Ｐ　　 -2.19 　　4/10　　上期　　　 22.65
<7725> インターアク 　東Ｐ　　 -1.82 　　4/10　　　3Q　　　-37.49
<4577> ダイト 　　　　東Ｐ　　 -1.82 　　4/10　　　3Q　　　 46.29
<4668> 明光ネット 　　東Ｐ　　 -1.25 　　4/10　　上期　　　　0.78
<8200> リンガハット 　東Ｐ　　 -0.39 　　4/10　本決算　　　 27.66

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース