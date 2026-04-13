―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3608> ＴＳＩＨＤ 　　東Ｐ 　 +20.13 　　4/10　本決算　　　 32.35
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　東Ｐ 　 +16.85 　　4/10　　上期　　　 -6.17
<6432> 竹内製作所 　　東Ｐ 　 +10.91 　　4/10　本決算　　　 -6.86
<6506> 安川電 　　　　東Ｐ　　 +8.49 　　4/10　本決算　　　 31.15
<6136> ＯＳＧ 　　　　東Ｐ　　 +6.93 　　4/10　　　1Q　　　 61.11

<7453> 良品計画 　　　東Ｐ　　 +5.22 　　4/10　　上期　　　 35.52
<8008> ４℃ホールデ 　東Ｐ　　 +2.81 　　4/10　本決算　　　 23.26
<7607> 進和 　　　　　東Ｐ　　 +2.67 　　4/10　　上期　　　 22.19
<4187> 大有機 　　　　東Ｐ　　 +2.62 　　4/10　　　1Q　　　 28.65
<9216> ビーウィズ 　　東Ｐ　　 +1.70 　　4/10　　　3Q　　　 -8.52

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース