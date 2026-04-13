―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月9日から10日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ +20.13 4/10 本決算 32.35

<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ +16.85 4/10 上期 -6.17

<6432> 竹内製作所 東Ｐ +10.91 4/10 本決算 -6.86

<6506> 安川電 東Ｐ +8.49 4/10 本決算 31.15

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ +6.93 4/10 1Q 61.11



<7453> 良品計画 東Ｐ +5.22 4/10 上期 35.52

<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ +2.81 4/10 本決算 23.26

<7607> 進和 東Ｐ +2.67 4/10 上期 22.19

<4187> 大有機 東Ｐ +2.62 4/10 1Q 28.65

<9216> ビーウィズ 東Ｐ +1.70 4/10 3Q -8.52



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース