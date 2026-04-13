4児の母で実業家のMALIA.（43）が、自身のギャルママ時代を振り返りながら、外見の系統に捉われないリアルなママ友との付き合い方を明かした。

【映像】ギャルママ時代の写真＆「系統が違う」ママ友との写真

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演したMALIA.は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、ワンオペ育児に奮闘するママたちの本音トークを展開した。番組では、ギャルモデルのまあみが「派手な見た目のせいでママ友ができない」という悩みを相談。これに対し、20年前にまさに「その仕上がりだった」というMALIA.が、自身の経験をもとにアドバイスを送った。

18歳で第一子を出産した当時のMALIA.は、ガングロメイクに長い爪、スカートの丈も気にしないファッションを貫いていた。しかし、周囲の目を気にしてママ友を作ろうとしたことはなかったという。MALIA.は「ママのキャラがギャルじゃなくても、子供同士が仲良くなれば絶対に仲良くなれる」と断言。実際に、自身の子供たちが繋いでくれた縁で仲良くなったママ友たちは、誰一人としてファッションの系統が同じ人はいなかったと振り返った。

見た目が違っても、子供の学年や性別が同じであれば、成長過程で直面する悩みや話題は共通している。MALIA.は「トピックが似ていたから、20年経っても今でも仲が良い」と語り、外見の壁を超えた深い信頼関係を築いていることを明かした。