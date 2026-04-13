元でんぱ組.incの最上もが（37）が20日、Xを更新。一部男性が言ってくる言葉に着いて、私見をつづった。

最上は「私に『痩せすぎ！男はみんなぽっちゃりが好きだよ』って言ってくる男性(40代が多い)が定期的に湧いてくるんですけど、お前の好みに合わせようとしてないです」と書き出した。

そして「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです…。私は私自身が好きな体でいたいから鍛えてますし、最強のアンチエイジングだと思ってるから筋トレしてます」と述べた上で「アラフォーは手を抜いたらすぐ衰えます。そうなったらどうせ離れるのにね」とした。

この投稿に対し「みんなぽっちゃり好きなわけねえだろw」「もがちゃんはめちゃ綺麗だし可愛いです 努力してるところも尊敬です！」「そしてそういう人はこの言葉が響かない心しか持ち合わせてないんだよね、残念すぎる人」「もがちゃんの体はもがちゃんのものだからね！」「ただ自分がぽっちゃりが好きなだけやろ！と思ってしまう…！」「もがちゃんの引き締まったボディ大好き ずっとずっと憧れ」などとさまざまな声が寄せられている。