◇インターリーグ ドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連続となる5号先頭打者アーチを放ち、3打数1安打1打点だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も本塁打を称えた。

大谷は初回の第1打席で18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたベテラン右腕の相手先発・デグロムから先頭打者アーチ。初球の内寄り97・9マイル（約157・5キロ）の直球を豪快に右中間席へと運び、わずか1球で相手右腕を粉砕した。

1−2の3回1死一塁で迎えた第2打席はフルカウントから冷静に四球を選び、5回2死二塁の一打出れば同点という場面で迎えた第3打席は申告敬遠でデグロムとの対戦は3打席で1本塁打、2四球だった。

試合後、ロバーツ監督は大谷とデグロムの対戦について「最初の打席は好きだ（笑い）。その後は四球もあった」と納得顔。「ジェーコブは、状態が良ければ球界でも屈指の投手の一人だ。その中で、大谷は今日は何打席かいい内容の打席があったと思う」と振り返った。