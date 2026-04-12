4児の母でタレントの紺野あさ美が、プロ野球選手の夫・杉浦稔大投手と共に築いたこだわりの自宅を公開した。

【映像】吹き抜けの天井で開放感のある広々としたLDK…紺野あさ美の自宅豪邸

ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した紺野は、視聴者からの「マイホーム建築で夫と意見が合わない」という悩みに深く共感。ダークトーンで落ち着いた「ホテルライク」を好む夫と、明るいトーンを求める自身との間で激しいせめぎ合いがあったことを振り返った。

そんな中、特にスタジオを驚かせたのがダイニングチェア選びのエピソードだ。「夫の好きなものを選んでもらった」と語る紺野だが、その上で「掃除機（ルンバ）がかけられるように、ダイニングテーブルの天板に肘掛け部分を引っ掛けて床から浮かせられる椅子がいい」という条件を提示したという。それを受け杉浦投手は、好みの椅子を探し出し、種類に限定せずバラバラのデザインで揃えたそうだ。

公開された自宅映像では、吹き抜けの天井で開放感のある広々としたLDKで、夫がセレクトしたスタイリッシュな椅子がテーブルに美しく掛けられている様子が映し出された。これには峯岸みなみも「さすが（家事を）やる人の意見！」と、ママの切実な要望をベースにした選択に感嘆。