歌手クリス・ハートの元妻でシンガー・ソングライター、会社員の福永瞳さんが13日までにインスタグラムを更新。共同親権についてつづった。

共同親権は、2024年5月に成立。今年4月1日に施行された改正民法（法務省PDF）により、離婚後も父母双方が親権を持つ制度。協議離婚で選択でき、対立時は家庭裁判所が子の利益を基準に判断する。

ハートと福永は13年に結婚し、3人の子どもをもうけるも、23年4月に離婚を発表。ハートは昨年8月、自身のXで、子どもの監護権をめぐる家庭裁判所での裁判が終結し、「家庭裁判所は、これまで通り私が親権・監護権を持ち、子どもたちを養育していくことを認めました」と報告していた。

福永は「共同親権が4月1日からスタート。3年前にもしも… と、どうしたって考えてしまう。そうしたら、私と子ども達の人生は、違ったものになっていただろう」と書き出した。

「泥を這うようにして、なんとかここまで来た。たくさんの人に支えられながら。子どもたちの笑顔のために、もっともっと逞しいおかんにならねば」とつづった上で「これからお財布事情は更に厳しくなる。明日からも、しがない節約会社員として、頑張るぞ」と気合を入れていた。