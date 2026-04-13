ENHYEPN（エンハイプン）が、グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで、累計再生回数70億回を突破した。韓国メディアが報じた。所属事務所BELIFT LAB（ビリーフラボ）は11日、発表した全曲の合計ストリーミング数は「9日現在で、70億161万6149回に達した」という。

直近28日間の1日平均ストリーミング数は、約608万回で、23年7月に記録された210万回と比較して、3倍以上の急増を示した。韓国メディアのスポーツ東亜は13日「これは、アルバムの累計出荷枚数が2000万枚を突破したことに続き、音源市場においても独自の影響力を持つことを示す結果だ」と報じた。

ストリーミング数をけん引している代表曲は、4枚目ミニアルバムのタイトル曲「Bite Me」。同メディアは「現在、約4億8899万回再生されたこの曲は、チーム史上初の5億ストリーミング達成が目前に迫っている。その他にも『FEVER』や『Drunk−Dazed』が4億回を超え、最近1億ストリーミングを突破した『Bad Desire』を含め、計13曲が億単位のストリーミングを達成した」と報じた。

また「注目すべきは、新作活動の閑散期にもかかわらず、月間リスナーが1024万人を維持しているという点だ。これは、大規模なワールドツアーを通じた新規ファン層の流入と、グローバルな大衆性がしっかりと根付いたことを意味する。国別のストリーミング比率でも、世界最大の市場・米国が1位を占めた。他に日本、ブラジル、インド、ドイツ、英国など大陸を問わず幅広い人気を示している」と分析した。

ENHYEPNは5月1〜3日にソウル市内で、ワールドツアーの幕を開ける。12月から来年2月にかけて東京、愛知、福岡、大阪の4都市で計8公演を開催する。今回のツアーは、世界21都市30回を予定している。