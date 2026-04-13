鎌田大地は後半31分から出場

イングランド1部クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地は現地時間4月12日に行われたプレミアリーグ第32節のニューカッスル戦（2-1）に途中出場し、チームの逆転勝利に大きく貢献した。

この活躍を受け、現地専門メディア「read crystal palace」は「鎌田大地が私たちを勝利に導いた」と、短い出場時間で試合の流れを劇的に変えた29歳の日本人MFのパフォーマンスを高く評価している。

鎌田は17日に行われるUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝フィオレンティーナ戦を見据えた温存によりベンチスタートとなったが、1点リードを許した状況でピッチに投入されると即座に影響を与えた。「彼がピッチに立つと、パレスらしい姿になる」と指摘される通り、中盤で落ち着きとエネルギーを注入。鎌田の登場と同時に「勢いはホームチームに傾いた」と、その戦術的な重要性が改めて浮き彫りとなった。

わずか14分間の出場だったものの、鎌田が見せた冷静なゲームメイクはスタジアムを熱狂させた。海外メディアは「非常に良かった」と称え、「鎌田がプレーすれば、パレスは勝つ」とまで綴っている。昨季のFAカップ制覇でも中心的な役割を担い、すでにファンの心を掴んでいる日本人MFに対し、「出場するたびにファンの崇拝を集め続けている」と、その存在感の大きさを強調した。

今季公式戦22試合に出場している鎌田は、今夏での退団が噂されている。そのため「ファンは彼がいなくなることをどれほど惜しむかを思い知らされた」と言及されており、「グラスナー監督とともにカンファレンスリーグのトロフィーを掲げて終えることを切望しているだろう」と伝えている。木曜日に控えるフィオレンティーナ戦の第2戦では、スタメン復帰が有力視されている。（FOOTBALL ZONE編集部）