35歳フリーアナ・袴田彩会、体調不良で救急搬送 イベント休演を謝罪「回復に努めています」
フリーアナウンサーの袴田彩会（35）が12日、自身のXを更新。体調不良により、救急搬送されていたことを明かした。
【画像】袴田彩会、体調不良で救急搬送
袴田は「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます。昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と報告。
続けて「このような急な事態にも関わらず、里崎さんは「気にしないで、楽しんでくるから」と温かい言葉をかけてくださり、お一人で3時間のトークショーをやり遂げてくださいました。深く感謝するとともに、心から尊敬しています。次回のライブでは元気な姿で皆様にお会いできるようしっかりと回復に努めてまいりますので、またお越しいただけましたら幸いです。本日のライブは、きっと忘れられない特別な回になったと思います」と呼びかけている。
袴田は、1990年12月10日生まれ、静岡県出身。東北放送のアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサーとして活動。CSフジテレビの『プロ野球ニュース』の木曜日にレギュラー出演するなど、趣味の野球観戦を生かした活動を展開している。姉は、タレントで俳優の葉加瀬マイ。
【画像】袴田彩会、体調不良で救急搬送
袴田は「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます。昨夜、体調が急激に悪化し救急搬送されましたが、幸い大事には至らず、現在は治療を受けながら回復に努めています」と報告。
続けて「このような急な事態にも関わらず、里崎さんは「気にしないで、楽しんでくるから」と温かい言葉をかけてくださり、お一人で3時間のトークショーをやり遂げてくださいました。深く感謝するとともに、心から尊敬しています。次回のライブでは元気な姿で皆様にお会いできるようしっかりと回復に努めてまいりますので、またお越しいただけましたら幸いです。本日のライブは、きっと忘れられない特別な回になったと思います」と呼びかけている。
袴田は、1990年12月10日生まれ、静岡県出身。東北放送のアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサーとして活動。CSフジテレビの『プロ野球ニュース』の木曜日にレギュラー出演するなど、趣味の野球観戦を生かした活動を展開している。姉は、タレントで俳優の葉加瀬マイ。