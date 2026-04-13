アメリカ中央軍は12日、日本時間13日の午後11時からイランの港に出入りする全ての海上交通に対し封鎖措置を開始すると発表しました。

イランへの軍事作戦を管轄するアメリカ中央軍は12日、SNSで、アメリカ東部時間の13日午前10時（日本時間の同日午後11時）から、イランの港に出入りする全ての海上交通に対し封鎖措置を開始すると発表しました。

アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議が物別れに終わり、トランプ大統領が、「アメリカ軍がホルムズ海峡を封鎖する」と表明したことを受けたものです。

アメリカ中央軍は「封鎖措置はイランの港や沿岸地域に出入りするあらゆる国の船舶に対し、公平に適用される」と強調しています。その上で、「ホルムズ海峡を通過してイラン以外の港と行き来する船舶については航行の自由を妨げない」としています。

こうした中、12日のニューヨーク原油市場では、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は再び上昇し、一時、1バレル＝105ドル台をつけました。10日は1バレル＝96ドル台で取引を終えていて、およそ9ドル上昇しました。

原油供給への混乱が続くとの見方が強まった形です。