企業の最終面接を控えた日、家族から「犬が倒れた」と連絡が来て急いで地元に帰った投稿者さま。しかし、そこには想像とはちょっぴり違う光景が待っていて……。この投稿がTikTokに投稿されると、「かわいすぎてしぬ」「ここはダメって教えてくれたんだと思いましょ！w」「素敵なお顔♡」といった声が寄せられました！

【動画：企業の最終面接を控えた日、家族から『犬が倒れた』と連絡→急いで地元に帰ったら…思っていたのと違う光景】

家族から「犬が倒れた」と連絡が来て…

TikTokアカウント「マリン様の日常（@marincham_dayon）」さまに投稿されたのは、投稿者さまが就職希望の企業の最終面接を控えた日の出来事です。

この日、投稿者さまは企業の最終面接を控えていたそうです。この日の企業は、投稿者さまにとって第２希望の企業だったそうで、とても大事な面接だったのだとか。

しかし、そんなとき、家族から「家の犬が急に倒れた」と連絡が！これは面接どころではない、と投稿者さまは大事な面接を蹴り、大事な愛犬が待つ地元へと飛んで帰ったとのことです。

投稿者さまのわんこ「マリン」ちゃんは無事なのでしょうか……。

急いで実家のある地元に帰ると…

地元に戻ると、すでに動物病院へと到着していたというマリンちゃん。投稿者さまも急いで後を追うと……

あれ？なんだか思っていたのと違う……？どうやらマリンちゃん。特に問題がなかったようで、投稿者さまが到着した頃には、すっかり元気になっていた様子。

さらに、投稿者さまが来てくれたことで、嬉しさが爆発！獣医さんたちに体を固定されながらも、飼い主さんの方に顔を向けるたび、しっぽを激しくふりふり振っていたのだとか！

第2希望の企業の面接は受けることができませんでしたが、大切なマリンちゃんが無事で、結果オーライな投稿者さまなのでした！

思っていたのと違う光景がSNSで話題に

第2希望の企業の面接を受けることができなかったものの、元気そうなマリンちゃんの様子を捉えた投稿は、TikTokでも大きな話題になりました。

コメント欄には「かわいすぎてしぬ」「ここはダメって教えてくれたんだと思いましょ！w」「素敵なお顔♡」といった声が殺到し、マリンちゃんが「ここは違うよ」と就職先にアドバイスをくれたのかもという素敵な声も多く届いています。

そんなマリンちゃんの他の日の様子は、TikTokアカウント「マリン様の日常」でご覧いただけます。気になる方は、覗きに行ってみてはいかがでしょう。

写真・動画提供：TikTokアカウント「マリン様の日常（@marincham_dayon）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。