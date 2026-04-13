◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】 ロリー・マキロイ（英国）が史上４人目の大会２連覇を飾った。首位で出ると５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１２アンダー。初日から首位を守る完全優勝で、歴代最高額の優勝賞金４５０万ドル（約７億２０００万円）を獲得した。

表彰式で２度目のグリーンジャケットに袖を通したマキロイは「昨年はグリーンジャケットを着てまた戻ってくるのが楽しみと言ったけど、それは正解ではなかったかもしれない。去年が間違いではなかったことを証明できたと思う」と喜びを口にした。

「妻のエリカ、そして娘のポピーに感謝する。自分の一番のファンでいてくれる。ポピーにとって１年で一番好きな１週間になってくれているらしい。アイスクリームをたくさん食べられるから」と笑いを誘った。

「感謝しなければならない人は他にもいる。父と母。応援に来てくれて、そしてこの瞬間を分かち合えて本当にうれしい」と言葉を詰まらせながら続けた。「あなたたちのような素晴らしい両親はいない。自分もポピーにとってのあなたたちのようになれるように頑張りたい」

マキロイはキャメロン・ヤング（米国）と並ぶ通算１１アンダーの首位で迎えた最終日。３番でバーディー先行した後の４番でダブルボギー、６番でボギーをたたいて一時は首位陥落したが、７番、８番で連続バーディー。祈りたくなるほど難しいとされる１１〜１３番の名物３ホール「アーメンコーナー」では１２番、１３番で連続バーディーを奪取。世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）、ジャスティン・ローズ（英国）らとの優勝争いを制した。

昨年大会はローズとのプレーオフを制し、メジャー全４大会を制覇する「キャリア（生涯）グランドスラム」を達成した。今大会は初日から首位に立ち、２日目に６５をマークして２位に６打差で決勝ラウンドへ。３日目に７３と落としてヤングに並ばれたが、最終日は逃げ切った。

３６歳のマキロイは２００１、０２年のタイガー・ウッズ（米国）以来となる、史上４人目の大会連覇を達成。１５年のジョーダン・スピース（米国）以来、史上６人目となる完全優勝を飾った。

◇マキロイの今大会での主な記録

▽歴代最高優勝賞金 優勝賞金は４５０万ドル（約７億２０００万円）。昨年から３０万ドル（約４８００万円）の増額となった。

▽史上４人目の大会連覇 １９６５、６６年のジャック・ニクラウス（米国）、８９、９０年のニック・ファルド（英国）、２００１、０２年のウッズに続く２連覇を達成。

▽史上６人目の完全優勝 １９４１年のクレイグ・ウッド（米国）、６０年のアーノルド・パーマー（米国）、７２年のニクラウス、７６年のレイモンド・フロイド（米国）、２０１５年のスピースに続く完全優勝を飾った。

◆ロリー・マキロイ １９８９年５月４日、英国・北アイルランド出身。３６歳。２歳からゴルフを始める。２００６年欧州アマチュア選手権優勝。０７年プロ転向。０９年ドバイ・デザート・クラシックで欧州ツアー初優勝。１０年クウェイル・フォロー選手権で米ツアー初優勝。メジャーは１１年全米オープン、１２年と１４年の全米プロ選手権、同年の全英オープン、２５年マスターズを制覇。１７８センチ、７３キロ。家族は妻・エリカさん、長女・ポピーちゃん。