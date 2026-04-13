乃木坂46一ノ瀬美空、新感覚恋愛ドラマで“本人役” 35歳・岡田康太を美女6人で奪い合う【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46の一ノ瀬美空が、縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」のオリジナルドラマ作品『岡田康太35歳、モテすぎて困ってます。』（全48話予定／20日午後7時より独占配信）に“本人役”で出演することが決定した。
【写真】美女6人と同棲？本人役で登場する夢のショートドラマ
本作の主演を務めるのは、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家賃3万7千円のアパートに住んでいることでも話題となっている。
岡田に惹かれていく出演者として、一ノ瀬のほか「本人役」の森香澄、福田麻貴(3時のヒロイン)、風吹ケイ、NICO(平成フラミンゴ)。さらに、誰もが一度は夢に見る“昔から憧れていた近所のお姉さん”という設定のほぼ本人役で星野真里が登場する。
6人の美女から一斉に言い寄られ、ついには家賃3万7000円の六畳一間の部屋に7人で同棲するという事態までに発展。YouTubeとドラマの連動もあり「どこまでがリアルで、どこからがフィクションなのか？」現実とドラマの境界線がわからなくなる新感覚の恋愛ドラマとなっている。
岡田に突如として訪れる人生最大の「モテ期」、とまどいながらも複数の女性と同時に連絡を取り続けていると…ある騒動をきっかけに事態は急展開。美女たちに囲まれた奇妙で贅沢な日々の果てに、35歳の岡田が導き出した「愛」とは。
■一ノ瀬美空(乃木坂46)コメント
楽しみながら自然体で撮影できました。物語が進むにつれて変化する感情や空気感を大切に表現したので、ぜひ注目して見てください。
【あらすじ】
港区の一等地にひっそりと佇む、家賃3万7千円の築古アパート。いつものようにYouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の撮影に勤しむ岡田康太の元に、突然DMが届く。森香澄からだ。YouTubeで共演をしたいとのことだったが…
これを皮切りに、乃木坂46の一ノ瀬美空をはじめ、女性たちが次々と彼のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始する。その数、なんと6人。
カメラが回っている「動画の中の岡田」に恋をしているのか。それとも、カメラが止まった瞬間に見せる「素の岡田」に惹かれているのか。
物語は、実際のYouTube動画とも連動しながら進み、次第にエスカレートしていく女性たちの奪い合い。困惑しながらも「モテ期」を享受しようとする岡田だったが、事態は取り返しのつかない「恋」へと加速していく。
「これはYouTubeのネタか、それとも現実の告白か」
視聴者は、スマホ画面の中で展開される「嘘のような本当の恋」の目撃者となる。
最後に岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？
【写真】美女6人と同棲？本人役で登場する夢のショートドラマ
本作の主演を務めるのは、人気YouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の岡田康太。チャンネル登録者数85万人を突破し、東京・港区の家賃3万7千円のアパートに住んでいることでも話題となっている。
6人の美女から一斉に言い寄られ、ついには家賃3万7000円の六畳一間の部屋に7人で同棲するという事態までに発展。YouTubeとドラマの連動もあり「どこまでがリアルで、どこからがフィクションなのか？」現実とドラマの境界線がわからなくなる新感覚の恋愛ドラマとなっている。
岡田に突如として訪れる人生最大の「モテ期」、とまどいながらも複数の女性と同時に連絡を取り続けていると…ある騒動をきっかけに事態は急展開。美女たちに囲まれた奇妙で贅沢な日々の果てに、35歳の岡田が導き出した「愛」とは。
■一ノ瀬美空(乃木坂46)コメント
楽しみながら自然体で撮影できました。物語が進むにつれて変化する感情や空気感を大切に表現したので、ぜひ注目して見てください。
【あらすじ】
港区の一等地にひっそりと佇む、家賃3万7千円の築古アパート。いつものようにYouTubeチャンネル『岡田を追え!!』の撮影に勤しむ岡田康太の元に、突然DMが届く。森香澄からだ。YouTubeで共演をしたいとのことだったが…
これを皮切りに、乃木坂46の一ノ瀬美空をはじめ、女性たちが次々と彼のアパートを訪れ、猛烈なアプローチを開始する。その数、なんと6人。
カメラが回っている「動画の中の岡田」に恋をしているのか。それとも、カメラが止まった瞬間に見せる「素の岡田」に惹かれているのか。
物語は、実際のYouTube動画とも連動しながら進み、次第にエスカレートしていく女性たちの奪い合い。困惑しながらも「モテ期」を享受しようとする岡田だったが、事態は取り返しのつかない「恋」へと加速していく。
「これはYouTubeのネタか、それとも現実の告白か」
視聴者は、スマホ画面の中で展開される「嘘のような本当の恋」の目撃者となる。
最後に岡田が選ぶ運命の人は一体、誰なのか？