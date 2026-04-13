深い呼吸でストレス状態をリセット！自律神経が優位になる良いため息とは！？【健康図解 毒出し】

自律神経が優位になる良いため息とは

深い呼吸でストレス状態をリセット

疲れている、悩んでいる、がっかりした、面倒くさい・・・・・・。ため息が出てしまうのは、たいていそんな状況に追い込まれているとき。ため息をつくと周りの人の気分を害して雰囲気を悪くしてしまうので、「ため息をつくと幸せが逃げる」という言葉もあります。でも、悪いことばかりではありません。ストレスを感じているときは体が緊張して筋肉がこわばり、呼吸が浅くなっています。

そこで、しっかりため息を吐くと、その分吸う息も大きくなり、浅い呼吸や体の緊張をリセットしてくれるのです。むしろ心配なのは、うつ状態が進んでため息さえつけなくなっているとき。そうなると、心療内科などの受診が必要になります。ただし、周りに人がいると、大っぴらにため息をつくわけにもいきません。

そんなときは、できるだけゆっくりと「腹式呼吸」をしてみましょう。腹式呼吸は、肩ではなく横隔膜を上下させて肺に空気を入れます。すると、横隔膜の周りに密集している自律神経の副交感神経が優位になって、リラックス状態に導かれます。腹式呼吸を行うときも、深く吐くことを意識するのがポイントです。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文