◆米大リーグ ロイヤルズ５―６ホワイトソックス（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場し、３打数無安打２四球も６回に四球を選んで同点のホームイン。チーム３連敗阻止に貢献した。

雨天により３時間遅れで開始。昨季９勝の２年目左腕キャメロンに対し、初回２死の第１打席はスライダーを打ち返したものの、飛距離３８９フィート（約１１８・６メートル）の右中間フェンス手前への右飛に倒れた。

２打席目が一ゴロだったが、１点ビハインドの６回に１アウトから慎重に選んで四球で歩いた。その後打線がつながって押し出しの四球で同点のホームイン。７回には１死二、三塁でシーズン２度目の申告敬遠で出塁。直後に暴投で勝ち越した。

９回は見逃し三振で４試合連続ノーヒットとなったが、チームは１点リードを守り切って連敗を２で止めた。

史上４人目のデビュー３試合連続アーチなど、最初の８試合で４本塁打した村上だったが、その後の８試合は２３打数で内野安打１本のみ。打率は．１５７まで低下するなど苦しんでいる。