12日投開票の東京都練馬区長選挙で、無所属・新人の学校法人理事長・吉田健一氏が初当選を果たしました。

区選挙管理委員会によりますと、開票結果は

▼無所属・吉田健一氏 12万3164票

▼無所属・尾島紘平氏 9万135票

▼無所属・三上きょうへい氏 6811票でした。

学校法人理事長の吉田氏は、政党から推薦を受けない「完全無所属」を掲げて選挙戦に臨み、「区民の思いを公平公正に受け止める」と訴えてきました。前回の練馬区長選では、現区長の前川燿男氏に約2000票の差で敗れました。

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一方、元都議の尾島紘平氏は前川区長から後継指名を受け、自民党、東京維新の会、国民民主党、都民ファーストの会が推薦していました。

選挙戦最終日の11日、練馬駅前で行われた街頭演説には、自民党東京都連会長の井上信治氏ら国会議員のほか、東京都の小池知事も応援に駆けつけました。

尾島氏は大学時代、小池知事が衆議院議員の時に秘書を務め、都議時代には都民ファーストの会の幹事長を務めるなど小池知事に“近い存在”です。

小池知事は、尾島氏が区長選の立候補を表明した際「やるからには勝つ」「政策なども手伝っていきたい」と述べ、選挙戦序盤にも応援演説に入るなど支援をしていましたが、尾島氏の得票は伸びず、当選はかないませんでした。