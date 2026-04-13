ＴＳＩＨＤがカイ気配スタート、今期は大幅増益増配計画で上限５．５８％の自社株買いも発表

ＴＳＩホールディングス<3608.T>がカイ気配スタート。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比１９．７％増の２０００億円、最終利益は同２．０倍の７７億円と大幅な増収増益を計画。年間配当予想は同３０円増配の７０円とし、更に取得総数３３０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．５８％）、取得総額３０億円を上限とする自社株買いの実施も公表した。好業績見通しと株主還元の強化を評価した買いが集まっている。



今期は既存ブランドの成長を見込むほか、買収した２社の業績が通期で貢献する。自社株取得期間は４月１３日から１０月３０日。取得した自己株式数から６３万株を除いた分を来年１月２９日に消却する予定。あわせて同社は「スカジャン」などを取り扱う東洋エンタープライズ（東京都墨田区）と、その製品の販売会社であるレイラニトレーディング（同）の株式を取得し、子会社化すると発表した。業績に及ぼす影響については現在精査中としている。



出所：MINKABU PRESS