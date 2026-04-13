加工食品の完全排除は逆効果!? 栄養バランスを崩す前に知るべき「2つの正しい選び方」

トランス脂肪酸に関する情報には、誤解や過度な不安を招くものも含まれています。天然トランス脂肪酸は人工トランス脂肪酸と比べて健康への悪影響が少ないという研究結果があり、乳製品や肉類を過度に避ける必要はありません。また、近年は製造技術の進歩により、トランス脂肪酸をほとんど含まない加工食品も増えています。すべての加工食品が危険というわけではなく、バランスの取れた食生活を築くことが何より重要です。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

トランス脂肪酸に関する誤解と正しい理解

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

トランス脂肪酸に関する情報には、誤解や過度な不安を招くものも含まれています。正確な知識を持つことで、冷静に判断できるようになります。

天然トランス脂肪酸の安全性

先述のとおり、トランス脂肪酸には天然のものと人工のものがあります。牛肉や乳製品に含まれる天然トランス脂肪酸は、人工トランス脂肪酸と比べて健康への悪影響が少ないという研究結果があります。天然トランス脂肪酸の一種であるバクセン酸(Vaccenic acid)は、体内で共役リノール酸(CLA)に変換され、抗がん作用や抗肥満作用が期待されるとの報告もあります。一般的な食事における天然トランス脂肪酸の摂取量は少量であり、過度に避ける必要はないと考えられています。乳製品や肉類は、たんぱく質やビタミン、ミネラルの重要な供給源でもあるため、バランスよく摂取することが大切です。問題となるのは、加工食品に含まれる人工トランス脂肪酸の過剰摂取です。

すべての加工食品が危険ではない

トランス脂肪酸への懸念から、加工食品すべてを避けるべきだと考える方もいますが、これは極端な対応です。近年、多くの食品メーカーがトランス脂肪酸の低減に取り組んでおり、マーガリンやショートニングを使わない製品や、トランス脂肪酸含有量を大幅に減らした製品が増えています。製造技術の進歩により、トランス脂肪酸をほとんど含まない硬化油脂も開発されています。加工食品を完全に避けることは現実的ではなく、また栄養バランスを崩す原因にもなりかねません。重要なのは、原材料表示を確認し、トランス脂肪酸を多く含む可能性のある食品の摂取頻度を減らすこと、そして全体的な食生活のバランスを整えることです。過度に神経質になるよりも、長期的に続けられる健康的な食習慣を築くことが大切です。

まとめ

トランス脂肪酸は「食べるプラスチック」という強烈な表現で語られることがありますが、化学的にはまったく異なる物質です。しかし、健康への悪影響は科学的に証明されており、特に心血管疾患のリスクを高めることが明らかになっています。日本人の平均摂取量は国際基準を下回っていますが、加工食品を頻繁に摂取する方は注意が必要です。原材料表示を確認し、ショートニングなどの加工油脂を多く含む食品を避けること、揚げ物の頻度を減らすこと、そして良質な脂質を含む食材を積極的に取り入れることが、健康維持につながります。過度に不安になるのではなく、正しい知識に基づいて日々の食選択を見直していきましょう。気になる症状がある場合や、食生活の改善について相談したい場合は、医療機関や管理栄養士に相談することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「トランス脂肪酸に関するQ&A」

農林水産省「すぐにわかるトランス脂肪酸」

食品安全委員会「食品に含まれるトランス脂肪酸」

消費者庁「トランス脂肪酸に関する情報」