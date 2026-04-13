父の死、母との別れ、養母のいじめ…。壮絶な“戦前〜戦後”を歩んだ祖母の人生を描く【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「(ほかの人にも)読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。
■好きなところしかない最高のおばあちゃんは私の理想
作者のゆっぺさんは、本作「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」のモデルで実の祖母であるキヨさんのことを「好きなところしかないです。最高のおばあちゃんだと思っています。私の理想です」と語る。キヨさんの好きなところは、人への心遣いが半端ないところ、いつも笑顔なところ、気持ちが安定していて感情の起伏が一切ない、注意するときも絶対に怒らない、すべてを受け入れてくれる安心感と包容力…と、挙げ出したらキリがないという。
また、子供の頃の印象深い思い出として「夏休みにお泊まりに行ったとき、なかなか寝付けなくて。そのとき私はもう小学生だったんですけど、眠れない私に添い寝しながらずっと背中をトントンしてくれて…それが心地よくて、気づいたら寝ていました」という、キヨさんの温かさが伝わるエピソードや、今は足が少し不自由なのであまり作れないそうだが、昔はキヨさんの作る料理が好きだったとも話してくれた。
ゆっぺさんは「おばあちゃんは、何かを夢中になって制作しているときが一番キラキラしています。本当に繊細で素敵な作品を作るんですよ！」と現在のキヨさんの様子を語る。漫画内にもあるように、手鞠を作っているときがとても幸せそうだと感じるのだそうだ。
壮絶で過酷な人生を歩みながらも、優しさと感謝を忘れずに生きてきたキヨさん。その姿から学ぶことの多い本作を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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