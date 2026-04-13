◇インターリーグ ドジャース2―5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）は12日（日本時間13日）のレンジャーズ戦に先発登板したが4回、94球を投げ、5安打2失点で降板して2敗目を喫した。

中6日のマウンドで安定した投球をすることはできなかった。4回まで要した球数は94球。毎回の5四球は自己ワーストタイ。22人の打者に対し、3ボールまでいった打者が7人と苦闘ぶりを物語っていた。一方で三振はメジャー自己最多の6奪三振だった。

試合後の佐々木の報道陣とのやりとりは以下の通り。

――三振もとれたが四球も多かった

「一番の反省はまず球数が多かったので、イニングがあまり投げられなかったこと。ただ、初回三振をとって、得点圏に走者を背負いながらも、初回、2回を粘れたところは良かったですし、三振をとれたところも良かったかなと思います」

――空振りも多くとれていた。

「三振に関しては基本的にフォークは今日は良かったと思う。ベース板の上を行く球が多かったですし、落差もきょうはあったと思うので良かった」

――次のステップは

「3登板、4回、5回、4回と、イニングがそこまで食えていないので、なるべく中継ぎに負担をかけないように。少ない失点で長いイニングを投げること」

――進歩していると感じますか？

「良くなっているところと、まだまだ改善していかなければいけないところは、それぞれあると思うので。ただ、長期的に見て、じゃあどう球数を減らしていくかとか、フォアボールを減らしていくかという時に、根本的な要因はそこは一緒だと思うので、ピッチングフォームをしっかり修正してゾーンに強い真っすぐを投げることが必要になってくるのかなと思います」

――メンタル面は、技術面と同じくらい重要だと言われます。ドジャースでの2シーズン目、メンタル面でどのように成長したか。

「去年よりも慣れもありますし、去年よりは落ち着いて、ダメな時もしっかりと、必要なところだけピックアップして、次に向けて修正していく形は決めているので」

――デグロムとの投げ合いは？

「本当に素晴らしいピッチャーだと思うので。去年もテキサスで見てましたし、昔テレビでも見ていたので。今日は投げ合えて、僕の中ではすごくうれしかったです」

――走者が二塁にいってからの癖については？

「自分の中で修正はしているので。ただ、試合中もセカンド、ショートからイニング間にアドバイスをもらったり、さっきの良かったとか、まだこここうなってるとか教えてもらいながらやっていたので。引き続き、試合によってどんどん変わってくると思うので、修正していきます」

――これだけ長く制球に苦しんだことはなかったと思うが。

「技術的に、シンプルに上手くいっていないだけだと思うので。そこは単なる実力不足でしかないと思っているので。ただ、修正していくしかないと思うので、そこはしっかり向き合ってやっていけば。今の課題はこれから先、自分が苦しい時に助けてくれる引き出しにもなると思うので。気持ちとか、ほかの要因で片付けるのは簡単なんですけど、技術的なところを向き合ってやっていくことが大事なんじゃないかなと思っています」

――試合前の会見でロバーツ監督が「フォームを修正して、コントロールの問題さえ無くなれば」と話していたが。

「先発になって、自分の納得いくボールを投げ続けることができていないので。今起きている結果も、なんとなく計算できてしまうところもあるので。自分の持っているものをしっかり発揮することがピッチャーとして大事だと思うので。その上でバッターがどう出てくるか分かると思うので、まずは自分のパフォーマンス、ある程度、高いパフォーマンスを出すことが大事なんじゃないかなと思います」

――真っ直ぐの球速について。

「1週間の中で、キャッチボールとかでは良い時もありましたし、ブルペンも前回の試合前のブルペンより良かったりとかあるんですけど、ただ、機能的なところで、すぐに戻せるものと戻せないものがありますし。自分の中で今、完全にものになっていないからばらつきがあるんじゃないかなと思うので」

――デグロム投手については、いつ頃から見ていたのか。

「プロに入ってからですけど、（投球フォームを）参考にすることはないですけど、ずっと素晴らしかったですし、今も変わらず、すごいボールを投げている」