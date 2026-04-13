中道改革連合への合流を見据える立憲民主、公明両党の地方議員の間で、消費税を財源の軸とした「ベーシックサービス」を推進する動きが広がっている。

立民、公明両党の結束を強める狙いがあるとみられ、９日には超党派の議員連盟も発足した。ベーシックサービスを提唱する慶応大の井手英策教授（財政社会学）に意義や課題を聞いた。

――ベーシックサービスとは何か。

医療や介護、教育などの基礎的なサービスを所得制限なしで無償化し、全ての人を将来不安から解放しようとする構想だ。多くの人に現金を給付するには多大な財源が必要となる一方、サービスは必要な人しか使わないため、効率が良い。

――中道改革は衆院選公約で「ベーシックサービスの拡充」を掲げつつ、消費税減税も訴えた。

政策の整合性を欠いている。急ごしらえで新党を作ったことが影響しているのではないか。結党時に党幹部に「今度こそ減税ポピュリズムと戦わないと衆院選で負ける」と助言していたが、響かなかった。

――中道改革は政策をどう見直すべきか。

インフレ下で減税や給付を行ったらますます物価が上がるため、富裕層や大企業などへの増税をセットにしなければならない。ベーシックサービスを訴えるなら、増税を含めた財源論を正面から論じてほしい。地方議員が声を上げ、減税論ばかりの国政の流れを変えてほしい。（聞き手 原新）