「ドジャース２−５レンジャーズ」（１２日、ロサンゼルス）

ドジャースは接戦から終盤に突き放されて、連勝は２でストップした。先発の佐々木朗希投手は４回５安打５四球６三振２失点で今季２敗目を喫した。

試合後、佐々木は「１番の反省は球数が多かったのでイニングを投げられなかったこと。ただ、初回三振とってランナー得点圏背負いながらも初回、二回粘れたところはよかったですし、三振も取れていたところはよかったのかなと思います」と振り返った。ここまで３登板は４回１失点、５回６失点、４回２失点の内容。制球難で球数がかさむ場面が目立ち「イニングがそこまでくえてないので、やっぱりなるべく中継ぎに負担掛けないように、少ない失点で長いイニングを投げることが必要」と、反省した。

制球難が続く中「しっかり技術的にシンプルにうまくいってないだけだと思うので。そこは本当に単なる実力不足でしかないと思う」と現状を受け止めた上で「ただ、修正していくしかないと思うので、そこはしっかり向き合ってやっていけば、今の課題はこれから先、自分が苦しい時に助けてくれる引き出しになってくれると思うので、ここはしっかり気持ちとかそういう他の要因で片付けることは簡単なんですけど、技術的なことに向き合ってやっていくことが大事なんじゃないかなと思います」と、前を向いた。