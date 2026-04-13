初対戦のデグロムから3出塁

【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に敗れた。大谷翔平投手が2試合連発となる5号先頭打者弾を放ったが、佐々木朗希投手が逆転を許し、リリーフも捕まった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷を称えた。

いきなりお見舞いした。初対戦となった2度のサイ・ヤング賞に輝くジェイコブ・デグロムが投じた初球、内角97.9マイル（約157.6キロ）を振り抜いた。飛距離374フィート（約114メートル）、打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、角度39度の一発を右翼席へ突き刺した。

この一撃で、昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から続けている連続試合出塁を46試合に伸ばした。3回1死一塁は難しい球を選んで四球、5回2死二塁は申告敬遠で勝負を避けられた。しかし2点を追う7回1死一、二塁は遊飛に打ち取られた。9回1死一塁は空振り三振だった。

試合には敗れたものの、ロバーツ監督もやはりデグロム打ちに感銘を受けたようだ。「特に最初の打席は良かったですし、四球も選びました。デグロムが絶好調の時は球界最高の一人ですから、その中でショウヘイはいくつか良い打席を見せてくれたと思います」と称えた。（Full-Count編集部）