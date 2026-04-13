Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

この秋発表が期待されるApple（アップル）初の折りたたみスマートフォンはこれまで、海外ではiPhone Fold、国内では折りたたみiPhoneと呼ばれてきました。

ただ、すでにSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）は自社の折りたたみスマホにFold（Galaxy Z Fold/Pixel Fold）という名称を使用しているため、Appleはまったく別のネーミングを採用するのでは？との予想がでています。

Apple初の折りたたみスマホは、「iPhone Ultra」と呼ばれる？

リーカーのDigital Chat Stationは、Apple初の折りたたみスマホの名称はiPhone Foldではなく、iPhone Ultraになる可能性があると主張しています。Bloombergのマーク・ガーマン記者も折りたたみiPhone＝iPhone Ultraという名称が採用されるかもしれないと伝えていましたし、9to5Macに関してはスペック的に超最高位機種になることが予想されるため、iPhone Ultraになる説を推しています。

iPhoneの場合、mini、Plus、SE、e、Air、Proなどのモデルが存在しますが、ここで新たにUltraが仲間入りするとの予想がまたでてきましたね。本体価格も含めて、これまでのiPhoneとはまったくの別モノになる予感もしていますが、仮にiPhoneの1モデルとして登場した際には最上位機種を表すUltraが採用される可能性は十分あり得そうですが果たして…。

Appleからの正式発表があるまではただひたすら予想することしかできませんが、皆さんはApple初の折りたたみスマホの名称は一体何になると思いますか？

Source: MacRumors