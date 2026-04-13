今回紹介するのは、Threadsに投稿されたキャットウォークにて起きた出来事。左右からキャットウォークを歩いてきた猫ちゃんたち。鉢合わせしてしまい渋滞が起きたようです。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。

【動画：猫たちがキャットウォークの両側から歩いていって…鉢合わせした結果→微笑ましすぎる瞬間】

どっちが譲るのか

今回、Threadsに投稿したのは「佐々木桃園/あなたの旅のお供に」さん。

投稿によると、この日、投稿主さんのお家のキャットウォークでは渋滞が発生した模様。キャットウォークの左右から猫ちゃんたちが歩いてきて鉢合わせしてしまったみたいです。

最初は、どちらも道を譲る気はなさそうで、お互い「そっちがどいてよ」とアピールしていたみたいです。しかし、強かったのは右側からやってきた母猫のえいしゅんちゃん。手でどいてどいて！とやりながら、ぐいぐい前進。これには、子どもたちも思わず後退。母は強しですね。

微笑ましいキャットウォークの一幕に猫好きもほっこり

キャットウォークで起きた渋滞。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ママのチョイチョイチョイ退いて退いてがめっちゃ可愛い」「キャットウォーク、こういうのも楽しめるから、憧れる」「ママの勝ち～～ルーズスキンが可愛いなぁ」などの声が多く寄せられていました。多くの方たちが、今回の投稿も見て心が和んだみたいです。

Threadsアカウント「佐々木桃園/あなたの旅のお供に」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常などが投稿されています。元気いっぱいな猫家族の暮らしはとっても微笑ましいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「佐々木桃園/あなたの旅のお供に」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。