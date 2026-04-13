ちょ、また進化した！？【ファミマ】目移りしちゃうッッ♡「新作スイーツ」

有名パティスリーとのコラボスイーツも話題を集める【ファミリーマート】。高級ブランドスイーツなどの贅沢感を、手軽に楽しめるのが魅力です。そこで今回は、進化が止まらない注目の「新作スイーツ」をご紹介します。

有名パティスリーとのコラボ、再び

「ザ・タルト チョコレート & コーヒー」は、今回で4度目となる【ピエール・エルメ アンソロジー】監修のコラボスイーツ。タルト生地の上にチョコレートガナッシュとコーヒークリームを重ね、甘さとほろ苦さが味える、上品な大人のスイーツに仕上がっているようです。

ピエール・エルメらしい華やかなマカロン

これまでのコラボでも発売されたことのある「マカロン サンド」は、新たなフレーバーで再登場。イチゴ & バニラという安定の組み合わせで、幅広い世代が手に取りやすいフレーバーになっています。色合いの異なるマカロンでいちごホイップを挟んだマカロンサンドは、ピエール・エルメらしい華やかなビジュアルです。

メロンパン × カスタードプリンで贅沢感アップ

「冷やして食べるくりーむメロンパン カスタードプリン風」は「くりーむパン」が看板商品の【八天堂】とのコラボスイーツ。第3弾となる今回は、メロンパンとカスタードプリンを一緒に食べるような背徳感と贅沢感が楽しめます。@sujiemonさんも「まるっと全部がプリンそのもの」とコメントする完成度の高さに期待大。

多幸感高めなオリジナルスイーツ

ファミマで注目すべきスイーツは、コラボスイーツだけではありません。オリジナルスイーツの「白いスフレ・プリン（ミルク味）」は、ミルクプリンの上に練乳ホイップクリーム・練乳ソース・ミルクスフレを重ねた、上から下まで真っ白なビジュアルが特徴的。練乳特有のミルキーな甘さ、ふんわりとしたスフレ、ミルクプリンの組み合わせにきっと癒されるはず。

【ファミリーマート】のスイーツコーナーには、次から次へ目移りしてしまうほど、魅力的な「新作スイーツ」が勢揃い。コラボスイーツでもオリジナルスイーツでも、進化が止まらないクオリティの高さに驚くはずです。気になるスイーツがある人は、ぜひ近くの店舗へ立ち寄ってみて。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる